Akrep dizisi bitiyor mu? Akrep final mi olacak? Ne zaman, neden final yapacak?

Akrep dizisi önümüzdeki hafta ekranlara veda edecek. 11 Aralık 2020'de yayınlanmaya başlayan Akrep dizisinin izleyicileri dizinin final yapıp yapmayacağını araştırıyor. Peki, Akrep dizisi bitiyor mu? Akrep final mi olacak? Ne zaman, neden final yapacak?

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Evrim Alasya, Demet Akbağ, Yusuf Çim'in yer aldığı "Akrep" dizisinin final yapıp yapmayacağı belli oldu. Akrep dizisi 10 Haziran'da yayınlanacak 25. bölümüyle Star TV'de ekranlarda olacak.

AKREP DİZİSİ BİTİYOR MU?

Akrep dizisi bu akşam (10 Haziran) 25. bölümüyle Star TV'de ekranlarda olacak. Önümüzdeki hafta 26. bölüm ile final yapacak.

REYTİNGLER BEKLENİLDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Ödüllü usta oyuncu Demet Akbağ uzun yıllar uzak kaldığı ekranlara "Akrep" dizisi ile geri dönmüştü. Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla herkesin dikkatini çeken oyuncu Evrim Alasya da Akrep dizisinde Demet Akbağ ile başrolü paylaşmaktaydı. Söz konusu dizi ilk kez 11 Aralık 2020'de yayınlandı. Yayın günü cuma gününden perşembe gününe alınan dizi düşük reytinglere yenildi. Dizinin son haftalardaki bölümleri Total ve AB reyting gruplarında ilk 10 program arasına girmeyi başaramadı.

AKREP DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Perihan Emgen (Demet Akbağ) sahip olmak için yıllarca çalıştığı rahat hayatı ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Bir gece karakoldan kızı Berna'nın cesedinin bulunduğu haberini alır. Bu haber ile ailenin hayatı farklı yönde ilerlemeye başlar.

Ferda Kendirci (Evrim Alasya) hapishanede, bir avukata Perihan'ın hayatını neden mahvettiğini anlatır. Ferda bir mahalle kuaförüdür ancak gözlerini Perihan'ın sahip olduklarına dikmiştir. Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir. Ferda bir yaşında iken annesi tarafından terk edilmiştir. Şimdi ise Perihan'ın hayatını alt üst etme peşindedir.

AKREP DİZİSİ HAKKINDA



Akrep dizisi 11 Aralık 2020'de yayınlanmaya başladı. Dizinin yapım şirketi 1441 Productions, yapımcısı İrfan Şahin ve yönetmen Gökçen Usta'dır. Dizinin hikayesi senarist Erkan Birgören tarafından kaleme alındı. Dram türündeki dizi 17 Haziran 2021'de 26. bölüm ile ekranlara veda edecek.