Akrep 2. bölüm fragmanı izle! Akrep dizisi konusu, oyuncuları nedir?

Gökçen Usta'nın yönetmenliğini yaptığı Akrep 2. bölüm fragmanı izle! Akrep dizisi konusu, oyuncuları nedir? Detaylar haberimizde.

AKREP DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ!

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur! Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirciise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir!Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir!Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin ve Ece, Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek ve Aras'ın hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI

Perihan: Demet Akbağ

Ferda: Evrim Alasya

Fikret: Bekir Aksoy

Aras: Yusuf Çim

Duru: Aslı Melisa Uzun

Ayşem: Beril Pozam

Hacer: Demet Gül

İpek: Esila Umut

Şahin: Taha Baran Özbek

Merve: Müge Su Şahin

Ece: Ahsen Türkyılmaz