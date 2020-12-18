Akrep 2. bölüm fragmanı izle! Akrep dizisi konusu, oyuncuları nedir?
Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilk bölümde dikkat çekmeyi başaran yapım Akrep 2. bölüm fragmanı izle! Akrep dizisi konusu, oyuncuları nedir?
Gökçen Usta'nın yönetmenliğini yaptığı Akrep 2. bölüm fragmanı izle! Akrep dizisi konusu, oyuncuları nedir? Detaylar haberimizde.
AKREP DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ!
Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur! Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirciise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir!Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir!Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin ve Ece, Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek ve Aras'ın hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.
AKREP DİZİSİ OYUNCULARI
Perihan: Demet Akbağ
Ferda: Evrim Alasya
Fikret: Bekir Aksoy
Aras: Yusuf Çim
Duru: Aslı Melisa Uzun
Ayşem: Beril Pozam
Hacer: Demet Gül
İpek: Esila Umut
Şahin: Taha Baran Özbek
Merve: Müge Su Şahin
Ece: Ahsen Türkyılmaz