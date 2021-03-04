Akrep 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 13. bölüm izle! Akrep son bölümde neler oldu, oyuncuları kimler, konusu ne?

Star TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen dizi Akrep, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Akrep oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 13. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında başlayan Akrep dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Akrep dizisi oyuncuları kimler, Akrep konusu ne merak edildi. Akrep oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep 13. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı? Akrep 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras'ın cinayeti Ferda'nın işlediği yönündeki ifadesinin ardından Merve'nin annesinin dolabında bulduğu parayı polise teslim etmesi üzerine, oklar yeniden Ferda'ya çevrilir. Polisin araştırması neticesinde Ferda tutuklanır ve cezaevine gönderilir.

Kızının ölümünün intikamını alan Perihan Emgen, bununla yetinmeyip Merve'yi de yanına alarak Ferda'ya son darbeyi vurur. Ayşem, Ferda'nın avukatı olmayı kabul ederken; Merve onun annesine yardım etmesine tepkiyle yaklaşır.

İpek ve Şahin'in evlilik haberi konağa bomba gibi düşer. Şahin, İpek'le evlenebilmek için tüm ailesini karşısına almayı göze alır. Duru ise aldığı bir haber sonucunda tüm hayatını etkileyecek büyük bir karar vermek zorunda kalır.

Hapishanede sıkıntılı günler geçiren Aras, İpek'in evlilik kararına çok şaşırsa da Şahin'e verdiği söze de saygı duyar. Aras'a olan öfkesi bir türlü dinmeyen Duru ise Aras'ı ziyareti sırasında söyledikleriyle Aras'a büyük bir şok yaşatır.

AKREP SON BÖLÜM İZLE...

AKREP 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep 14. bölüm fragmanı henüz çıkmadı.

AKREP 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

AKREP OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ : Perihan Emgen

Evrim Alasya : Ferda

Bekir Aksoy : Fikret Gürsoy

Yusuf Çim : Aras

Beril Pozam : Ayşem

Aslı Melisa Uzun : Duru Gürsoy

Demet Gül : Hacer

Müge Su Şahin : Merve

Taha Baran Özbek : Şahin Gürsoy

Esila Umut : İpek

Ahsen Türkyılmaz : Ece