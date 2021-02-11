Akrep 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 10. bölüm izle! Akrep son bölümde neler oldu, oyuncuları kimler, konusu ne?
Star TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen dizi Akrep, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Akrep oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 10. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı?
Star TV ekranlarında başlayan Akrep dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Akrep dizisi oyuncuları kimler, Akrep konusu ne merak edildi. Akrep oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep 10. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı? Akrep 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ferda'nın cinayetin ardından gizlice çektiği ve Aras'ın Berna'yı suya attığı görüntüleri içeren harici disk Perihan'ın adeta kara kutusu olan, Hacer'in eline geçer. Hacer'in görüntüleri izlediğini fark eden Ferda onu tehdit etmeye çalışsa da Hacer'in farklı planları vardır. Ne Ferda'ya pabuç bırakacak ne de Perihan'ı üzmesine izin verecektir! Köşeye sıkışan Ferda, sonraki adımını planlarken; Fikret'in de cinayetle ilgili bir görgü tanıdığına ulaştığını öğrenerek iki ateş arasında kaldığını fark eder.
Duru'nun, babası ve teyzesi arasındaki ilişkiyi öğrenmesi Ferda'nın tüm cephelerde köşeye sıkışmasına ve paniklemesine sebep olur. Gerçeği öğrenen Duru, Merve'ye hesap sorarak bu ilişkiden haberi olup olmadığını sorgular. Kızını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Ferda, gözünü karartarak elindeki tüm kozları masaya sürer.
Ferda, tüm cephelerde köşeye sıkışmışken Perihan'ın kendisine karşı kurduğu plandan tümüyle habersizdir. Perihan, ikisinin bir şeyler bildiğinden emin harekete geçer! Bir yandan da asla kızım olarak kabul etmeyeceğim dediği Ferda'nın terk ettiği kızı Ayşem üzerine kurduğu planı tıkır tıkır işlemektedir.
Fikret ise görgü tanığını kullanarak cinayetin ortaya çıkmasına çabalarken büyük bir şok yaşar.
AKREP 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Akrep 11. bölüm fragmanı henüz çıkmadı.
AKREP 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
AKREP OYUNCU KADROSU
Demet Akbağ : Perihan Emgen
Evrim Alasya : Ferda
Bekir Aksoy : Fikret Gürsoy
Yusuf Çim : Aras
Beril Pozam : Ayşem
Aslı Melisa Uzun : Duru Gürsoy
Demet Gül : Hacer
Müge Su Şahin : Merve
Taha Baran Özbek : Şahin Gürsoy
Esila Umut : İpek
Ahsen Türkyılmaz : Ece