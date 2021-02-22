Akraba ziyareti pahalıya patladı! 7 evde 33 kişi karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akraba ziyareti pahalıya patladı! 7 evde 33 kişi karantinaya alındı

22.02.2021 00:42 | Son Güncelleme: 22.02.2021 01:00

Sakarya'nın Geyve ilçesinde akraba ziyareti kaynaklı koronavirüs vakasında 7 evde bulunan 33 kişi karantinaya alındı. Evlerin bulunduğu bölge giriş ve çıkışa kapatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi Çakır Sokak'ta akraba ziyareti neticesinde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı. Sokakta 14 kişinin pozitif çıktığı 7 evde bulunan toplam 33 kişi, 1 hafta süre ile karantina altına alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca evlerin bulunduğu sokağın yarısı polis ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. Karantinaya alınan evlerin bulunduğu sokağa giden filyasyon ekipleri, gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için karantinanın ilk gününde bölgeye gitti.

33 VATANDAŞ KARATNİNADA

Sokakta görülen vaka artışı sebebi ile karantina kararının alındığını ve 33 vatandaşın 7 gün boyunca evlerinde kalacaklarını ifade eden Orhaniye Mahalle Muhtarı Erkan Çakmak, "Orhaniye Mahallesi Çakır Sokak'ta 7 evimiz karantinaya alınmış durumda. Yaklaşık 33 vatandaşımız 7 gün boyunca evlerinde karantinada kalacaklar. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sokağımızda görülen vaka artışından sebep böyle bir karar alındı. Sokağımızda gereken tedbirler alındı.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri ve mahalle muhtarı olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için buradayız. Genel durumlarında herhangi bir sıkıntı yok. 14 vatandaşımızda pozitif vaka görüldü. Şu an için genel durum olarak iyi diyebilirim. Sokak komşuluğundan kaynaklı olabilir, çalıştıkları yerlerden kaynaklı olabilir, şu anda kesin bir şey söylemek mümkün değil" dedi

Akraba ziyareti pahalıya patladı! 7 evde 33 kişi karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Özge Özder Prens Harry Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Arda Turan Ünal Karaman Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Antalya Göztepe Eskişehir Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akraba ziyareti pahalıya patladı! 7 evde 33 kişi karantinaya alındı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 01:00:53. #1.15#
title