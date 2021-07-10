Akpazar Ovası'nın "sarı gelinleri" Trakya'nın ayçiçeği tarlalarını aratmıyor
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Akpazar Ovası'nın "sarı gelinleri" Trakya'nın ayçiçeği tarlalarını aratmıyor

Akpazar Ovası'nın 'sarı gelinleri' Trakya'nın ayçiçeği tarlalarını aratmıyor
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Kültür Sanat

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir üretici tarafından Akpazar Ovası'ndaki tarlalarda yetiştirilen ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir üretici tarafından Akpazar Ovası'ndaki tarlalarda yetiştirilen ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Munzur, Hel, Yılan ve Sülbüs dağları arasında kurulu kent, her mevsim doğal, tarihi ve kültürel zenginliğiyle çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde çiftçi Bülent Açıkgöz'ün devlet desteğiyle Akpazar Ovası'ndaki 4 bin dönüme ektiği ayçiçekleri de şu sıralar doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözde mekanı oldu.

Günübirlik gezilerle beldeye araçlarıyla gelen ziyaretçiler, buradan birkaç dakikalık yolculuk sonunda Keban Baraj Gölü kıyısındaki ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alana ulaşıyor.

Sarı ve yeşil renklerin birbiriyle harmanlandığı tarlalarda vakit geçiren ziyaretçiler, şehrin stresinden uzakta arı vızıltısı ve kuşların cıvıltısı arasında doğanın keyfini çıkarıyor.

Trakya'daki ayçiçeği tarlalarını aratmayın Tunceli'nin ayçiçeği tarlaları, gelin ve damatların da özel günlerini ölümsüzleştirmek için objektif karşısına geçmeyi sıkça tercih ettiği alanların başında geliyor.

Tarlaları doğal stüdyo olarak kullanan fotoğrafçılar, gelin ve damatları gün batımında çiçeklerin arasında çekerek güzel görüntüler kaydediyor.

Ziyaretçilerden Sunay Gönen, AA muhabirine, Elazığ'da yaşadığını ve belirli aralıklarla memleketi Tunceli'ye gezmeye geldiğini söyledi.

Tunceli'nin eşi benzeri olmayan coğrafyasıyla ilgi çektiğini ifade eden Gönen, "Bizim için Tunceli çok önemli bir yer ve buradaki her dağ, her taş çok değerli ve kıymetli. O nedenle bölgemizi çok önemsiyoruz. Son zamanlarda dışarıdan çok fazla turist almaya başladı. Tabii ki gelenlerden tek istediğimiz şey doğayı sevmeleri ve temiz tutmaları. Doğaya hak ettiği gibi davranmaları." dedi.

"Bol bol fotoğraf çekimi ve doğa yürüyüşü yaptık"

Gönen, ayçiçeği tarlalarında çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Tarlalarda bol bol fotoğraf çekimi ve doğa yürüyüşü yaptık. Türkiye'de ayçiçekleriyle ünlü bölge Trakya'dır ama Tunceli'de de böyle bir ayçiçeği tarlası görmek bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.

Ressam Ayten Baran da İstanbul'dan gezmeye geldiği kentin doğasına hayran kaldığını aktardı.

Tunceli'yi yıllardır gezip görmek istediğini dile getiren Baran, "Burada ayçiçeği tarlası göreceğim hiç aklıma gelmemişti. Genelde Edirne taraflarında rastlanır ama burada da demek ki oluyormuş. Çok şaşırdım ve çok güzel." ifadelerini kullandı.

Yöre sakinlerinden Özgür Şahin de ayçiçeği tarlalarının muazzam bir görsel şölen sunduğunu anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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