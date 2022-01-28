AKOM ne demek? AKOM anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen AKOM kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, AKOM anlamı ne? AKOM ne demek?

AKOM NE DEMEK?

12 Aralık 2000 tarihinde kurulmuştur.

* Şubat 2002 tarihinde halihazır AKOM binasına taşınmıştır.

AKOM'un görevi nedir?

Her türlü doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü, koordinasyon, işbirliğini sağlamak ve İstanbul Valiliği'nden gelecek talimatlar doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen görevleri koordine etmektir.

AKOM'un şubesi var mıdır?

Hayır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tektir ve şubesi yoktur. Bazı ilçe belediyeleri de kendi birimlerini koordine etmek için bünyelerinde benzer merkezler kurmuşlardır.

İstanbul'da afet yönetimi AKOM tarafından mı yürütülmektedir?

Afet Yönetimi merkezde, İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), illerde ise valiliğe bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. AKOM, İstanbul Valiliği'nden gelecek talimatlar doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen görevleri koordine etmektedir.

Bazı mahallelerde bulunan deprem konteynırları AKOM'a mı ait?

Hayır, deprem konteynırları AKOM'a ait değildir. Bu konteynırlar İstanbul Valiliği'nin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından İstanbul'da Her Mahalleye Afet İstasyonu Projesi (AFİS) kapsamında kaymakamlıklarca tespit edilen noktalara konuşlandırılmıştır.

Kaza yaptım/ Arabam çalındı vb. AKOM'dan trafik görüntülerini alabilir miyim?

Hayır, AKOM'dan trafik görüntü kayıtları verilmemektedir.

İstanbul'un trafik ve yol durumu ile ilgili bilgiyi AKOM'dan öğrenebilir miyiz?

İstanbul'un trafik ve yol durumu ile ilgili bilgileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi web sitesi (https://uym.ibb.gov.tr) ve 44 44 154 nolu telefondan öğrenebilirsiniz.

Sokakta kalan vatandaşlara AKOM tarafından barınma imkânı sağlanıyor mu?

Sokakta kalan vatandaşlar, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelen hava sıcaklığı verilerine göre kış aylarında soğuğa ve donma riskine karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından koruma altına alınmaktadır. Sokaklarda yaşayan vatandaşlar; ambulans, zabıta ve polis ekipleri tarafından bulundukları yerlerden alınarak, onlar için hazırlanmış olan yerlerde misafir edilmektedir. Her vatandaş, önce sağlık kontrolünden geçirilmekte, banyoları yaptırılmakta, tıraş edilerek her biriyle tek tek ilgilenilmektedir.

AKOM'dan meteorolojik hava tahmin raporunu öğrenebilir miyiz? Geçmişe dönük meteorolojik verileri/raporları alabilir miyiz?

Hayır. AKOM Meteoroloji Birimi tarafından hazırlanan hava tahmin raporları tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerini olumsuz hava koşullarına karşı uyararak gerekli önlemlerin önceden alınmasını sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır. Vatandaşlar, hava tahmin raporunu ve geçmişe dönük meteorolojik verileri Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden (www.mgm.gov.tr) öğrenebilir veya temin edebilirler.

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