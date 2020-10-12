İstanbul'da salı günü öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da salı günü öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

12.10.2020 16:12 | Son Güncelleme: 12.10.2020 16:57

İBB Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi, (AKOM) Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

KUVVETLİ FIRTINA ETKİLİ OLACAK

AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul'da halihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLARIN 20 İLA 45 DAKİKA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Yağışların öğle saatlerinden (12: 00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15: 00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dakika gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da salı günü öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Murat Kurum Vladimir Putin Erkan Kandemir Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hazal Kaya Cansu Dere Ercan Kesal Türkan Şoray
Spor Falcao Ozan Kabak Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Cuma Hatay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da salı günü öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 16:57:58. #1.14#
title