AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi'nin paylaştığı son verilere göre, bugün Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, hafta sonu boyunca İstanbul'da etkisini gösterecek. Yetkililer, meydana gelebilecek yerel olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

AKOM'un paylaştığı verilere göre bugün Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, hafta sonu boyunca İstanbul'da etkisini gösterecek. AKOM, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SU BASKINLARINA NEDEN OLABİLEN SAĞANAK YAĞMUR GEÇİŞLERİ OLABİLİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, hafta başına kadar (Pazartesi) etkili olması beklenen sistem nedeni ile Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Sarıyer gibi kuzey bölgeleri başta olmak üzere, il genelinde kısa süreli (10-20 dakikalık) ve şiddetli, su baskınlarına neden olabilen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi.

YETKİLİLER VATANDAŞLARI UYARDI

Yetkililer, meydana gelebilecek yerel olumsuzluklar; su baskını, göllenme, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu.