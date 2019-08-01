Uçağa alkollü şekilde binen pilot yakalandı

Amerika'da Delta hava yollarında çalışan 37 yaşındaki Pilot Gabriel Lyle Schroeder, Minnesota'dan San Diego'ya yapacağı uçuş öncesi uçağa sarhoş bir şekilde binmeye çalışınca tutuklandı.

Uçağa binmeden önce Minneapolis-Saint Paul International havalimanında uçak görevlileri için yaptığı alkol kontrol noktasında önce sıraya girdi daha sonra kontrol noktasından uzaklaştı.

ÇANTASINDAN BİR ŞİŞE ALKOL ÇIKTI

Bir süre sonra tekrar geri geldi. Görevliler kendisinden alkol kokusu geldiğini görünce polise haber verdi. Polisin yaptığı alkol testinde Schroeder'in aşırı alkollü olduğu tespit edildi.

Eşyaları aranan ve çantasında bir şişe alkol çıkan pilot, polis tarafından tutuklandı.