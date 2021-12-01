Akmerkez'de yakalandılar! İşte ilk açıklaması...

ANKARA (Snob Magazin) - Erkek arkadaş, muhabirleri görünce güzel oyuncunun yanından hızla uzaklaştı.

Hazal Türesan, "Beyefendi sevgiliniz mi?" sorusuna herhangi bir cevap vermedi.

"FİNAL YAPTIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM"

Sevgilisinin adını vermek istemeyen oyuncuya final yapan Yalancı dizisi soruldu. Türesan, "Doğru zamanda, doğru seyirciyle buluşamadı. Bu nedenle üzgünüm" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu yeni projeleri değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

Hazal Türesan, 20 Temmuz 1985 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Televizyon ekranlarına 2008 yılında Azra karakterini canlandırdığı Unutma Beni ile adım attı. Ardından 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte Yeniden Başla dizisinde rol aldı. Sonrasında ise Kara Para Aşk dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Erkan Can ile paylaştı ve seyirciden büyük beğeni topladı.

2016'da yayın hayatına başlayan Tatlı İntikam dizisinde Furkan Andıç ve Leyla Lidya Tuğutlu ile beraber çalışan Hazal Türesan, 2017'de Fazilet Hanım ve Kızları'nda hayat verdiği Yasemin karakteri ile kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı.

2018 yılında Türkiye'nin ilk vampir temalı dizisi Yaşamayanlar'da rol aldı. Son dönemde; Atiye, Mucize Doktor ve Yalancı gibi dizilerde rol aldı.