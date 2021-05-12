AKMER'den Suriye'deki kamplarda yaşayanlara gıda yardımı

Aksa İlim ve Davet Merkezi (AKMER), sanatçı Murat Kekilli'nin de katılımıyla Suriye'deki kamplarda yaşayanlara iftarlık ve ramazan kumanyası dağıttı.

Aksa İlim ve Davet Merkezi (AKMER), sanatçı Murat Kekilli'nin de katılımıyla Suriye'deki kamplarda yaşayanlara iftarlık ve ramazan kumanyası dağıttı.

AKMER Başkanı Hamza Er, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan çalışmaları kapsamında, Suriye'nin Azez, Bab ve İdlib bölgelerinde yaşayan yetimlere ve ailelere iftar yemeği ile çeşitli hediyeler dağıttıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle toplu iftar yapamadıkları için ailelere bu şekilde ulaştıklarını anlatan Er, ramazan kumanyası dağıtımına destek veren sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti.

Hamza Er, şu değerlendirmede bulundu:

"Suriye'deki savaşın en mağduru, kamplarda zor koşullarda yaşayan evlatlarımız ve aileleridir. Yetimlerimize sahip çıkma adına çeşitli dönemlerde bölgeye elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar gücümüz nispetinde çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Yetimlere sahip çıkılması, yüreklerin yumuşaması için önemli bir fırsattır. Salgından ötürü tedbir olarak toplu iftar sofraları kuramasak da bizler bu sefer yetimlerimizin çadırlarına, evlerine misafir olup onlara sıcak yemek ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Türkiye'de ihtiyaç sahibi 500 aileye de ramazan kumanyası dağıtıldığı bilgisini veren Er, Gazze'de 150 aileye kumanya, bini aşkın kişiye de iftarlık verildiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu