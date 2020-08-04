Akliman bölgesinde denize giren aile akıntısına yakalandı Akliman bölgesinde denize giren aile akıntısına yakalandı Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtarmak isteyen abileri de boğulma tehlikesi geçirdi Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki kardeşlerini kurtarmak için denize giren abileri de boğulma tehlikesi geçirdi.

Akliman bölgesinde denize giren aile akıntısına yakalandı

SİNOP - Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtarmak isteyen abileri de boğulma tehlikesi geçirdi

Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki kardeşlerini kurtarmak için denize giren abileri de boğulma tehlikesi geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Akliman sahilinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Muhammet Çamlıbel(11)'i fark eden İbrahim Çamlıbel(30), çocuğu kurtarmak üzere denize daldı. Denize dalan İbrahim Çamlıbel'in ardından denize giren diğer kardeşleri de rip akıntısına maruz kalarak denizde zor anlar yaşadılar. Dalgaların yoğun olması nedeniyle Kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi. Uzun süren mücadele sonrasında rip akıntısının sebep olduğu dalgalardan kurtulan Şakir Çamlıbelve Aydın Çamlıbelyaklaşık yarım saat süren çabaları sonrası güçlükle denizden çıkmayı başardılar. Deniz de kalan diğer kardeşleri ise polis dalgıç ekipleri yoğun uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı. Polis dalgıç ekipleri sayesinde boğulmaktan son anda kurtulan Muhammet Çamlıbel ve İbrahim Çamlıbel'in ilk müdahaleleri olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren tüm kardeşler, 112 ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirdi. Olay yerine gelen Sinop Emniyet Müdürlüğü görevlileri denize giren vatandaşlara rip akıntısı dolayısıyla boğulma olaylarının yaşanabileceği ile ilgili uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA