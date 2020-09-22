Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı
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Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı

İzmit'te akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, dernek lokalinde çay içen 42 yaşındaki şahsı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

22.09.2020 23:32 | Son Güncelleme: 23.09.2020 00:51

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan ve daha önce annesini bıçakla yaralayan bir kişi, dernek lokalinde çay içen 42 yaşındaki şahsı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan şahsın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.Olayın gerçekleşme anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 3 gün önce İzmit'te bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dernek lokalinde giden Volkan M, arkadaşıyla bir masaya oturarak çay sipariş etti. Bu sırada içeri giren ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen ve kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, elindeki bıçakla masada çay içen Volkan M'yi sırtından ve karın boşluğundan defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Volkan M, olay yerine çağrılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALININ BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Volkan M'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın daha önce de birlikte yaşadığı annesini bıçakla yaraladığı, polis gözetiminde hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, akli dengesi yerinde olmayan şahsın saldırı anı ise dernek lokalinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
DIŞARIDA İŞİ NE: Anasını yaralayan adamın dışarıda işi ne? Yine dolaşır, yine bir kaç kişinin canını yakar.
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NURİ ALCO: Yine mi Beyin ölümü? Bizim ülkeden başka bir ülkede bu kadar çok Beyin ölümü gerçekleşen bir ülke yoktur. Yine organcılar iş peşinde. Yetkillilere suyurulur
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İRFAN: Orda bir insan öldü veya yaralı allah ailesine sabır versin. Yorum yazan arkadaş keşke sen hiç yorum yazmasaydın. Vicdansızca yorum yazacağına. Akli dengesi yerinde olmayan bu şahıs annesinide daha önce bıçaklamış. Nasıl serbest bir şekilde dolaşıyor. İlla birinimi öldürmesi gerekiyor. Niye tedbir almıyorsunuz arkadaş yazık günah değilmi
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