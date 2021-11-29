Akkuyu'ya açık kapılı online tanıtım

MERSİN (DHA) - MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali, düzenlenen 'Açık Kapı Günü' etkinliğinde online olarak tanıtıldı.

Mersin merkez stüdyodan sunuculuğunu Oylum Talu'nun yaptığı etkinlikte, Gülnar, Silifke ve Erdemli ilçelerinden ve Türkiye'nin farklı kentlerinden vatandaşlar ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Sezemin, konuşmasının ardından Gülnar, Erdemli, Silifke ilçelerindeki katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından etkinlik sona erdi.