Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada evler ve seralar zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada evler ve seralar zarar gördü

19.01.2021 22:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 23:10
Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada evler ve seralar zarar gördü

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral çalışmaları sırasında yapılan dinamit patlaması çevredeki evlerde ve seralarda hasara yol açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Valiliği, zarar tespiti için çalışmaların sürdüğünü, vatandaşların zararlarının ise tazmin edileceğini bildirdi.

Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğunu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Akkuyu NGS'de planlı patlatma yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır."

"SORUMLULAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK"

"Patlatmayla ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığından bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada evler ve seralar zarar gördü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hadise Hande Erçel Cemre Kemer Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada evler ve seralar zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 23:10:17. #1.14#
title