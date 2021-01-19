Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada evler ve seralar zarar gördü

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral çalışmaları sırasında yapılan dinamit patlaması çevredeki evlerde ve seralarda hasara yol açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Valiliği, zarar tespiti için çalışmaların sürdüğünü, vatandaşların zararlarının ise tazmin edileceğini bildirdi.

Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğunu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Akkuyu NGS'de planlı patlatma yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır."

"SORUMLULAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK"

"Patlatmayla ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığından bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."