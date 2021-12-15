'Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin GSYİH'sine katkısı 50 milyar dolar olacak'

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu NGS projesinin Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'na (GSYİH) tahmini katkısının yaklaşık 50 milyar Dolar olacağını söyledi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Mersin, Adana, Antalya, İstanbul ve Ankara Ticaret ve Sanayi Odalarının desteğiyle tedarikçi semineri düzenledi. Seminere, Rosatom'un Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Aleksander Voronkov, Akkuyu Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Nükleer Altyapı Geliştirme Dairesi Başkanı Salih Sarı ve tedarikçiler katıldı.