Akit TV Sunucusundan Skandal Sözler: Sivil Öldürecek Olsak Cihangir'den, TBMM'den Başlarız

Akit TV'de sabah saatlerinde yayınlanan 'Gün Başlıyor' programında sunucu tepki çekecek ifadeler kullandı.

KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARDI

Programın sunucusu Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza attı.

"SİVİL ÖLDÜRECEK OLSAK..."

Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Keser'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler: