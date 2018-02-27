Akit TV Sunucusundan Skandal Sözler: Sivil Öldürecek Olsak Cihangir'den, TBMM'den Başlarız
Akit TV'de sabah yayınlanan 'Gün Başlıyor' programının sunucusu Ahmet Keser, Afrin'de sivil ölümleri olduğu yönündeki iddialara tepki gösterirken skandal ifadeler kullandı.
Akit TV'de sabah saatlerinde yayınlanan 'Gün Başlıyor' programında sunucu tepki çekecek ifadeler kullandı.
KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARDI
Programın sunucusu Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza attı.
"SİVİL ÖLDÜRECEK OLSAK..."
Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Keser'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
İşte sosyal medyadan gelen tepkiler:
YORUMLAR (79)
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GÜN ONLARIN GÜNÜ BİR ZAMANLAR BİR REKLAM VARDI TELSİM COŞTU BİR KERE BU DA AYNI ÖBÜRLERİNDEN BİR FARKLARI YOK MUHALEFET DE İKTİDARKEN BUNLARIN AYNISINI YAPIYORDUCevap Yaz Yayından Kaldır
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Demokrasi ve ifade özgürlüğüne saygı göstermeyi öğrenmelisiniz. sayın tencere tavacılar :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aktroller yine haram maaşlarının hakkını veriyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bence doğru söylüyor ahmet keser. sen kalk pyd pkk yı destekle afrine girmeyelim de. . yav chp milletvekilleri siz amerikadan yanamısınız. eren erdem denen zibidi iran turkiye savaşa girse iranın safında mehmetçiğe mermi atarım diyor. sezgin tanrıkulu ise nerden çıktı bu ihalar pkklıları öldürmesin diyor. . bravo ahmet keser.Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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SİBGATULLAH=ALLAH IN YARATICI GÜCÜ, CEYŞULLAH=ALLAH IN ASKERİ, CUNDULLAH=ALLAH IN ORDUSU. Adam PE KE li PE KEKE yi övüyor halen Yüce Müslüman Türk Milletinin Yüce Meclisinde en yüksek maaş alıp bizi arkamızdan hançerliyor. Ordumuza, polisimize, sivil vatandaşlarımıza, hatta benim zazak kürt vatandaşlarıma kardeşlerime yapmadıkları işkenceler etmedikleri zulümler kalmadı. Hatta kurban eti dağıtan Diyarbekir li zazak kürt kardeşimi ne işkence ile ŞEHİT ETTİLER ŞEHİT. Bir düşünün neler gördük neler!Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır