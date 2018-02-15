Akıncılar'da Okuma Yazma Seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği için, Sivas'ın Akıncılar ilçesinde toplantı düzenlendi.

Kaymakamlık binasında Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz başkanlığında düzenlen toplantıda, açılacak okuma yazma kursları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçe merkezi ve köylerde eğitim seferberliğini başlattıklarını söyleyen Karagöz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülecek olan 'Okuryazarlık Seferberliği' projesi kapsamında ilçemizde İlçe Seferberlik ve Yürütme Kurulu toplantısını yaptık." dedi.

Açılacak okuma yazma kurslarının ilgi görmesini beklediklerini belirten Kaymakam Karagöz, "Seferberlik kapsamında, okuma yazma bilmeyen vatandaşların okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesini hedefliyoruz. Bu sebeple, gerek ilçe merkezi, gerekse köylerde bu kurslarımız açılacaktır. İnanıyorum ki bu kurslara halkımız önem gösterecektir." diye konuştu.