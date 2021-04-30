Akıncı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akıncı 18. bölüm full izle! Akıncı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Akıncı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akıncı dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Akıncı canlı izle! Akıncı ATV canlı izle! Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Akıncı canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Akıncı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akıncı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Akıncı canlı izle, Akıncı ATV canlı izle! Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Akıncı canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi?"

Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.

Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'u bekleyen büyük tehlike

Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir. Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.

AKINCI CANLI İZLE (20.00)

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

