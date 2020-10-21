Akıncı oyuncuları kimler? Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi yönetmeni kim, nerede çekiliyor? Akıncı dizisi ATV fragmanı!
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Akıncı oyuncuları kimler? Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi yönetmeni kim, nerede çekiliyor? Akıncı dizisi ATV fragmanı!

21.10.2020 11:48 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:56

Merakla beklenen Akıncı dizisi fragmanının yayınlanmasıyla ilgiyi yeniden topladı. Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı dizisi oyuncuları kimler? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Akıncı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide yer alan oyuncular ve konu çok ilgi toplarken, dizinin nerede çekildiği de çok merak edildi.

NTC Medya tarafından ATV için hazırlanan Akıncı dizisinin başrollerinde genç ve başarılı isimler yer alıyor. Dizinin türü ise fantastik macera olarak açıklandı. Dizinin yönetmen koltuğunda Veli Çelik oturuyor,

AKINCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Akıncı dizisinin konusu, Fatih isimli korkusuz bir gencin başından geçen heyecanlı olayları temel almaktadır. 30'lu yaşlarının başında olan genç, aşka inanmasa da onu aşka inandıracak olan bir kız ile tanışıyor. Fatih'in tanıştığı güzel kız düşüncelerini ve aşka karşı olan bakışını değiştirir. İkili arasında duygusal, heyecanlı, entrikalı olaylar yaşanmaya başlar.

Başrolde yer alan Şükrü Özyıldız, ATV'de ekrana gelecek olan Akıncı dizisinde modern bir süper kahramana hayat verecek.

AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Atv ekranlarına gelecek olan dizinin çekimleri özel bir platoda gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra başta Kuzguncuk olmak üzere İstanbul'un tarihi semtlerinde de çekimler yapılacak.

Akıncı oyuncuları kimler? Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi yönetmeni kim, nerede çekiliyor? Akıncı dizisi ATV fragmanı!

AKINCI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin ne zaman başlayacağı ise henüz kesinleşmedi.

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız

Büşra Develi

Yıldıray Şahinler

Berrin Arısoy

Ayça Erturan

Deren Talu

Tolga Tekin

Didem İnselel

Sermet Yeşil

Serhan Onat

Ercü Turan

Savaş Alp Başar

Şerafettin Alakent

Berrak Kuş

Atakan Hoşgören

Akıncı oyuncuları kimler? Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi yönetmeni kim, nerede çekiliyor? Akıncı dizisi ATV fragmanı!

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