Akıncı ne zaman? ATV Akıncı yeni sezon ne zaman başlayacak? Akıncı 2. sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor? - Haberler
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Akıncı ne zaman? ATV Akıncı yeni sezon ne zaman başlayacak? Akıncı 2. sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor?

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Akıncı ne zaman? ATV Akıncı yeni sezon ne zaman başlayacak? Akıncı 2. sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor?

Dizilerde yaz arasının bitmesiyle birlikte vatandaşlar dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Ne zaman başlayacağı merak edilen dizilerden birisi de Akıncı oldu. Peki, Akıncı ne zaman başlayacak? Akıncı yeni sezonu ne zaman başlıyor? Akıncı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Akıncı yeni sezon başlangıç tarihi belli mi? Resmi açıklama geldi mi? İşte Akıncı yeni sezon ile ilgili bilgiler...

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Merak edilen bu dizilerden birisi de Akıncı oldu. Peki, Akıncı yeni sezon (2. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Akıncı üçüncü sezon hangi ay, gün başlıyor? Akıncı ne zaman? Akıncı yeni sezon (2. Sezon) ne zaman, hangi gün başlayacak? Tarihi açıklandı mı? Akıncı 2. sezonu hangi ay başlar? Eylül'de mi başlar Ekim ayında mı? Akıncı ne zaman başlayacak? Detaylar sizlerle...

ATV'nin beğenilen dizisi Akıncı her hafta Cuma günü saat 20:00 'da yayınlanıyor. Fakat şuanda yaz arasında olduğu için ekranlara gelmedi. Dizinin yeni sezonunun yani 2. sezonunun yakında başlaması bekleniyor.

Dizinin 2. sezonu yani yeni sezonu henüz başlamadı. Sosyal medya hesabından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Twitter üzerinden yapılan Akıncı ile ilgili son paylaşım şu şekilde:

"Akıncı'nın Sezon Finali kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için burada. İzlemek için linke tıklayabilirsiniz."

Akıncı ne zaman? ATV Akıncı yeni sezon ne zaman başlayacak? Akıncı 2. sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor?

Buna göre dizi ile ilgili son paylaşımın 15 Mayıs tarihinde yapıldığı görülmektedir. Dizi tamamen final yapmamıştı, sezon finali yapmıştı. Bundan dolayı dizinin yeni sezonu olacak ve yayınlanacak. Fakat 2. sezonu ne zaman başlar henüz bilinmiyor, resmi bir açıklama gelmedi. Tahminlere göre en kısa zamanda yeni sezon fragmanının yayınlanması bekleniyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

''Akıncı ailesi''nin büyük sırrı ortaya çıkıyor!

Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalışırlar. Orhan bir sonraki hedefe onlardan önce ulaşırlarsa, Haritacılar'a son darbeyi vuracaklarına emindir. Akıncı ise Haritacılar'ın neden kendisinin peşinde olduğunu sorgulamaktadır.

Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başarır. Ama buraya giriş umduğundan da zor olacaktır. Bu konuda hiç beklemediği birisi kendisine yardım edecektir.

Akıncı, Haritacılar'la son oyunu oynarken, çok zorlu ve acılı bir savaş verecek, bu arada Akıncı ailesinin, daha önce kendisinin bile bilmediği kadim bir sırrı olduğunu öğrenecektir.

Şükrü Özyıldız : Akıncı/Fatih

Erkan Bektaş : Kemal

Berrin Arısoy : Meryem

Müge Boz : Beste

Berrak Hacer Kuş : Hacer

Ayça Erturan : Filiz

Atakan Hoşgören : Murat

Bilgi Aydoğmuş : Yeliz

Öykü Su Okur : Duygu

Yunus Destebaşı : Komiser Mert

Furkan Aslan : Adem Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Akıncı ne zaman? ATV Akıncı yeni sezon ne zaman başlayacak? Akıncı 2. sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor? - Haberler
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