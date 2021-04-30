Akıncı final mi yapacak? Akıncı bitiyor mu?
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Akıncı final mi yapacak? Akıncı bitiyor mu?

Akıncı final mi yapacak? Akıncı bitiyor mu?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

AV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı hakkında detayı araştırmalar yapılıyor. Cuma aşamalarının fenomen diziş haline gelen Akıncı dizisi hakkında Akıncı bitiyor mu ve Akıncı final mi yapacak gibi konular merak edildi. Peki, Akıncı final mi yapacak mı?

Yayın hayatına 1 Ocak'ta başlayan ve fragmanları haftalar önce dönmeye başlayan Akıncı dizisi, izleyicide beklenen etkiyi uyandıramadı. Dizi hakkında Akıncı final mi yapacak ve Akıncı bitiyor mu gibi konular araştırıldı. Akıncı bitiyor mu? Akıncı final mi yapacak? Akıncı

AKINCI FİNAL Mİ YAPACAK?

Yayın hayatına 1 Ocak'ta başlayan ve fragmanları haftalar önce dönmeye başlayan Akıncı dizisi, izleyicide beklenen etkiyi uyandıramadı. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi ikilisinin başrolünde olduğu dizide Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin gibi başarılı isimler de var. 30 Nisan Cuma günü 18. bölümü ile ekrana gelecek dizinin 20. bölümü ile final yapacağı öğrenildi.

Her bölümü ile sosyal medya da gündem olan Akıncı dizisi son dönemlerde fantastik diziden uzaklaşarak dram dizisine dönüştüğü yönünde çok sayıda eleştiri almıştı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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