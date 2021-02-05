Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı hangi şehirde, hangi ilçede, hangi semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Ekranların sevilen dizisi Akıncı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Akıncı Hisar nerede? Akıncı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.
ATV'nin sevilen dizisi Akıncı'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Akıncı nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Akıncı nerede çekiliyor? Akıncı'daki okul nerede?
AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Akıncı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Akıncı dizisinin çoğu sahne çekimleri İstanbul'da Kuzguncuk semtinde yapılmaktadır. Dizideki çoğu sahne Üsküdar-Kuzguncuk'ta geçmektedir. Bunlara ek olarak Akıncı dizisinin dizi-film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer almaktadır.
KUZGUNCUK NEREDE?
AKINCI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Akıncı dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.
AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
''Yalvarmanın işe yaramadığı zamanlar vardır...''
Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır. Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır. Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler.
AKINCI OYUNCU KADROSU
Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı
Büşra Develi - Nergis
Yıldıray Şahinler - Cevdet
Tolga Tekin - Orhan
Erkan Bektaş - Kemal
Didem İnselel - Aylin
Sermet Yeşil - Köksal
Müge Boz - Beste
Berrin Arısoy - Meryem
Berrak Hacer Kuş - Hacer
Ayça Erturan - Filiz
Yılmaz Bayraktar - Cüneyt
Atakan Hoşgören - Murat
Serhan Onat - Yağız
Savaş Alp Başar - Taner
Deren Talu - Didem
Ercü Turan - Lucas
Bilgi Aydoğmuş - Yeliz
Selin Çuhadaroğlu - Beyza
Öykü Su Okur - Duygu
Kubilay Yılmaz
Yunus Destebaşı