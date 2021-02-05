Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı hangi şehirde, hangi ilçede, hangi semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Ekranların sevilen dizisi Akıncı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Akıncı Hisar nerede? Akıncı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

ATV'nin sevilen dizisi Akıncı'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Akıncı nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Akıncı nerede çekiliyor? Akıncı'daki okul nerede?

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Akıncı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Akıncı dizisinin çoğu sahne çekimleri İstanbul'da Kuzguncuk semtinde yapılmaktadır. Dizideki çoğu sahne Üsküdar-Kuzguncuk'ta geçmektedir. Bunlara ek olarak Akıncı dizisinin dizi-film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer almaktadır.

KUZGUNCUK NEREDE?

Üsküdar-Kuzguncuk haritadaki yeri

AKINCI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akıncı dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Yalvarmanın işe yaramadığı zamanlar vardır...''

Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır. Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır. Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler.

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı