Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı oyuncuları ve konusu! Akıncı 1. Bölüm Fragmanı!

ATV'nin beklenen dizisi Akıncı 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni yılın ilk dizisi Akıncı, seyircilerle buluşmak için gün sayıyor. "Hiçbir suç cezasız kalmayacak" sloganıyla hayatlarımıza girecek bir Türk süper kahramanın hikayesini anlatıyor! Peki Akıncı ne zaman başlıyor ve oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Akıncı 1. bölüm fragmanı!

"Ben Akıncı Bey'i Turhanoğlu Fatih... Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" ATV'nin yeni dizisi Akıncı fragmanı yayınlandı! Bir süredir konuşulan ve merakla beklenen Akıncı dizisi hakkında taşlar yerine oturmaya başladı. Oyuncu kadrosu hakkında ipuçları gelmeye başlamıştı ve son fragmanla da belli oldu! İstanbul'u korumak için kendini adayan bir süper kahraman olan Akıncı'nın hikayesi şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı oyuncuları ve konusu nedir? İşte Akıncı 1. Bölüm Fragmanı!

AKINCI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Akıncı, yeni yılın ilk dizisi olarak yeni yılın ilk gününde yani 1 Ocak 2021 tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircilerle buluşacak!

AKINCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Akıncı, televizyonlarda yayınlanacak ilk yerli süper kahraman dizilerinden biri olmasıyla baya merak ve heyecan uyandırıyor. Akıncı dizisi, Akıncı Fatih adında bir süper kahramanın öyküsünü anlatıyor. Kendisini "Sultanım'ın Şehri" dediği İstanbul'a adayan Akıncı Fatih, İstanbul'u korumayı amaç edinmiş bir süper kahramanın hikayesi.

AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Akıncı dizisi konusu itibariyle İstanbul'da geçiyor. Dizi, İstanbul'un çeşitli tarihi semtlerinde ve tüm İstanbul'da geçiyor.

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI

Akıncı oyuncuları hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmamıştır. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla Dizinin baş rolünü Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler gibi isimler paylaşıyor. Dizide ayrıcaTolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler de yer alıyor.

AKINCI 1. BÖLÜM FRAGMANI

"Ben Akıncı Bey'i Turhanoğlu Fatih... Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!"sloganıyla akıllara kazınan Akıncı'dan birçok tanıtım filmi geliyordu fakat bugün Akıncı fragmanı ilk defa yayınlandı. İşte Akıncı 1. Bölüm fragmanı!

AKINCI 1. BÖLÜM FRAGMANINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!