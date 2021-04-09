Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 15. yeni bölüm canlı izle! Akıncı 15. Bölümde neler olacak? Akıncı 14. Bölümde neler oldu?

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ATV'nin Cuma akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Akıncı bu akşam 15. bölümüyle ekranlarda olacak! ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 15. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 15. yeni bölüm fragmanı izle! Akıncı canlı izle! Akıncı ATV canlı yayın izle! Akıncı 15. Bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 15. yeni bölüm canlı izle! Akıncı 15. Bölümde neler olacak? Akıncı 14. Bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

AKINCI ATV CANLI!

AKINCI 15.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İnfaz edileceksiniz!"

Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar. Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir.

AKINCI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AKINCI 14. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fatih yeni bir karar alır;

Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.

Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!

Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.

AKINCI SON BÖLÜM İZLE!

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı

AKINCI ATV CANLI İZLE!

AKINCI 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!