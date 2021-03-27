Akıncı Beyza öldü mü? Akıncı Beyza kimdir? Selin Çuhadaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Akıncı Beyza öldü mü? Akıncı Beyza kimdir? Selin Çuhadaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Akıncı Beyza öldü mü? Akıncı Beyza kimdir? Selin Çuhadaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Akıncı dizisinde bugün birçok karakter diziden ayrıldı. Peki Akıncı'nın kardeşi Beyza ölecek mi? Beyza neden öldü? Diziden mi ayrılacak? Selin Çuhadaroğlu diziden mi ayrılıyor? Akıncı Beyza kimdir? Selin Çuhadaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Akıncı izleyicilerinin en merak ettiği konuların başında Akıncı'nın kız kardeşi Beyza geliyor. Son bölümün son sahnesinde Beyza vuruluyor mu henüz belli olmadı. Fakat gelecek bölüm fragmanını izlediğimiz kadarıyla Beyza vuruluyor ve ölüyor. Peki Akıncı Beyza neden ölüyor? Diziden mi çıkacak?

AKINCI BEYZA ÖLDÜ MÜ?

Akıncı'nın 14. bölüm fragmanında Beyza'nın vurulduğu görülüyor. Buna göre Akıncı Beyza diziden ayrılacak. Ayrıca dizinin son bölümünde birçok karakter öldürüldü ve diziden ayrıldı. Son bölümde ayrılan karakterler Aylin, Didem ve Yağız oldu.

AKINCI BEYZA KİMDİR?

Beyza karakterini canlandıran oyuncu Selin Çuhadaroğlu'dur.

SELİN ÇUHADAROĞLU KİMDİR?

Selin Çuhadaroğlu, Akıncı dizisinde Akıncı Fatih'in kardeşi Beyza'yı canlandırıyordu. Selin Çuhadaroğlu yurt içinde ve yurt dışında bir çok tiyatro oyunculuk eğitimi almıştır. 3 Ekim 1998 doğumlu olan genç oyuncu rol aldığı yapımlar aşağıdaki gibidir:

- Akıncı (Beyza - Fatih'in kızkardeşi, TV Dizisi 2021)

- See You in September (2020)

- Suburban Dad (2018)

- Let's Kick It (2017)

- In a Dream (2017)

- Cedar Sequoia International (2015-2017)

- Further Instructions (2015)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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