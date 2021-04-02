Akıncı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Akıncı'ın 15. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Akıncı, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Akıncı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..."

Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.

Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!

Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akıncı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.