Akıncı 15. Bölüm fragmanı izle! Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı 15. Bölüm fragmanı izle!

Akıncı 14. Bölümün ardından 15. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Akıncı 15. Bölüm fragmanı izle! Akıncı 15. Bölüm fragmanı izle! Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı 15. Bölüm fragmanı izle! Akıncı son bölümde ne oldu? Akıncı son bölüm izle!

Akıncı 14. Bölümün ardından 15. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Akıncı 15. Bölüm fragmanı izle! Akıncı 15. Bölüm fragmanı izle! Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı 15. Bölüm fragmanı izle! Akıncı son bölümde ne oldu? Akıncı son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde..

AKINCI 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akıncı 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?

AKINCI SON BÖLÜM İZLE!

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..."

Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.

Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!

Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!