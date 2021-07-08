Akın, canlı hayvan pazarını ziyaret etti
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Akın, canlı hayvan pazarını ziyaret etti

Akın, canlı hayvan pazarını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, geçtiğimiz yıla göre bu yıl küçükbaş hayvanlarda yüzde 20' lik bir fiyat artışı olduğunu söyledi.

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, geçtiğimiz yıla göre bu yıl küçükbaş hayvanlarda yüzde 20' lik bir fiyat artışı olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarını ziyaret eden Akın, kurban satışları ve fiyatlarla ilgili bilgilerde aldı. Ziyarette gazetecilere açıklamada bulunan Başkanı İhsan Akın, "Her yıl olduğu gibi kurbana bayramına 2 gün 3 gün kala buralar canlanıyor. Fiyatlara baktığımız zaman geçen yıla oranla bu sene fiyatlar yüzde 15 yüzde 20 artış var canlı ağırlığa baktığınız zaman da 25 lira ile 30 TL arası değişiyor. Fiyatlar bin 200 başlayıp 2500 liraya kadar çıkıyor" dedi.

Dolandırıcılara karşı yetiştiricileri uyarılarda bulunun Akın," Kurban kesecek hayırseverler hem de burada yetiştiricilerimiz alışverişlerinde muhakkak dikkat etsinler. Çünkü her geçen gün daha farklı farklı olaylar duyuyoruz farklı yerlerde farklı çalışmalar duyuyoruz. Yetiştiricilerimiz peşin alışverişler yapsın çek, senet, sahte para bunlara çok dikkat etsinler çünkü daha önce bu tür sorunlar yaşandı ve yetiştiricilerimizin bir yıllık emekleri boşa gitti. Yine hayır işlerinde geliyoruz diyenlere de çok dikkat etsinler çünkü bu tür dolandırıcılıklar olabiliyor her kurum doğru çalışıyor diye bir şey yok, bilmediği kesinlikle hiçbir kuruma bağış yapmasın " diye konuştu.

Canlı hayvan pazarı esnafları da özelikle yem fiyatların yüksek olduğunu buna rağmen et fiyatında ciddi bir artış olmadığını söylediler. - MALATYA

Akın, canlı hayvan pazarını ziyaret etti
Akın, canlı hayvan pazarını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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