Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında, nereli? Akın Akınözü boyu, kilosu kaç? Oyunculuğu ile beğeni toplayan Akın Akınözü, Hercai dizisinde, Miran karakteri ile hafızalara kazındı. Peki, Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında, nereli? Akın Akınözü boyu, kilosu kaç?

Hercai dizisinde, Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü, bu karakterle Türkiye'de popüler dizi oyuncularından biri haline geldi. Peki, Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Tam adı: Süreyya Akın Akınözü

Doğum tarihi: 22 Eylül 1990

Kaç yaşında: 29 yaşında

Nereli: Ankara

Eğitim: Kaliforniya Üniversitesi, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, Santa Monica College

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğdu. 29 yaşında. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayan Akın Akınözü, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Akın Akınözü, 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır.

2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş olan Akın Akınözü daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

2015 Muhteşem Yüzyıl/ Kösem İvan Ali/ Yardımcı Karakter

2016 Arkadaşlar İyidir/ Yunus Çağlayan/ Yardımcı Karakter

2017-2018 Aslan Ailem/ Murat Aslan/ Başrol Oyuncusu

2017-2018 Payitaht: Abdülhamid/ Ömer/ Yardımcı Karakter

2019- Hercai/ Miran Aslanbey/ Başrol Oyuncusu