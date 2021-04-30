Akın akın gidiyorlar: Tam kapanmaya saatler kala 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

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Akın akın gidiyorlar: Tam kapanmaya saatler kala 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu -Korona virüs göçü devam ediyor Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, tam kapanmaya saatler kala binlerce vatandaş yollara akın etti.

Akın akın gidiyorlar: Tam kapanmaya saatler kala 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

-Korona virüs göçü devam ediyor

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, tam kapanmaya saatler kala binlerce vatandaş yollara akın etti.

Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında pozitif vaka artışının düşüş yaşanması için uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanma saatler kala binlerce kişi yollara akın etti. Kısıtlamayı başka kentlerde geçirmek isteyenler 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. Ankara-Kırıkkale yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken Ankara istikametinin yoğunluğun olmadığı görüldü. Zaman zaman durma noktasında gelen trafikteki araçlar tampon tampona ilerledi.

Trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN