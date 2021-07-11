Akıllı Telefon Bölümünü Kapatan LG Büyük Kazanç Elde Etti

Akıllı telefon konusunda bir dönem büyük ataklar yapan şirket, son dönemde bu alanda kazanç sağlayamamaya başlamıştı. LG akıllı telefon alanını kapatma kararı almasından sonra, şirketin 2021 ilk çeyrek raporunda büyük bir gelir elde ettiği bildirildi.

LG akıllı telefonları, bir dönem insanların elinden düşmeyen marka olarak ön planda yer alıyordu. Çinli markaların çoğalması ve LG markasının son trendleri takip edememesi nedeniyle şirket akıllı telefon alanında zarar etmeye başladı.

Bu doğrultuda şirket kesin bir karar ile akıllı telefon bölümünü kapattığını açıklamıştı. Şirket akıllı telefon bölümünü kapatmasından sonra ilk üç aylık geliri konusunda dikkatleri üzerine çekti.

Şirket, akıllı telefon alanını talep azlığı ve karsızlık nedeniyle kapatmak için çalışmalara başlamıştı. Ancak şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde yaşadığı gelir ile büyük bir başarıya ulaştı. LG istatistiklerine göre, geçen yılın ikinci çeyreğine göre şirketin %48,8 büyüme ile 15 milyar dolar gibi büyük bir gelir elde ettiği açıklandı.

Koreli üreticinin tarihindeki en yüksek üç aylık gelirini elde etmiş oldu. 2021 yılının ilk çeyrek geliri olarak, geçen yılın ikinci çeyreğine göre %65,5 artarak yaklaşık 967 milyon dolar elde etmiş oldu.

Akıllı Telefon Bölümünü Kapatan LG Büyük Kazanç Elde Etti

LG Mobile Communications Company'nin resmi olarak kapatılması şirketin performansını etkilemedi. LG Electronics bölümü bu ayın sonuna kadar resmi olarak faaliyette olmasına rağmen, kazançları ve maliyetleri rapor edilmeyecek ve durdurulan işletme giderleri olarak değerlendirilecektir. Geçici konsolide gelir rakamları, yayınlanmadan önce yatırımcılara net gelir de dahil olmak üzere doğru finansal veriler sağlamak için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı'nın (K-IFRS) Kore versiyonuna dayanıyordu.

LG Mağazalarında Boşalan Akıllı Telefon Bölümünde iPhone Telefonlar Görünebilir

LG akıllı telefon pazarından ayrıldıktan sonra, şirketin mağazalarındaki cihaz yelpazesi biraz daha azaldı. Bu durumu kendi lehine kullanmak isteyen LG şirketi, Apple firması ile yeni bir anlaşmaya yakın olduğu söyleniyor. LG kendi mağazasında boşalan akıllı telefon bölümünü, Apple firmasına vereceği gelen haberler arasındadır.

Ancak bu ihtimal Samsung'u memnun etmedi. LG, Apple ürünlerini satmaya başlarsa, bu durum iki şirketin 2018'de yaptığı anlaşmaya aykırı olacak. Yaklaşık üç yıl önce Samsung ve LG aralarında bir anlaşma yaparak mağazalarını farklı akıllı telefon markalarına kiraya vermeyeceklerini kararlaştırmıştı.

Samsung, LG markalı mağazalardaki iPhone satışlarının 5G akıllı telefonlarının payını azaltacağından korkuyor. Hatırlarsanız bu yılın ilk çeyreği sonuçlarına göre Apple, 5G cihaz alanında lider oldu. Rakibi Samsung firması ise 5G sektöründe dördüncü sırada yer aldı.

LG, Apple ile olan anlaşmasının diğer şirketler ile yapılan anlaşmaları ihlal etmeyeceğinin garantisini veriyor. Samsung, LG'nin kontrolünü ele geçirmek için Güney Kore'deki en büyük üç mobil operatörden yardım istedi. Böylece Galaxy akıllı telefonlar, iPhone'un yanında LG mağazalarının raflarında boy gösterecek.

Kaynak: Tekmoloji