"Akıllı kovan"la hırsızlık ve ayı saldırıları önlenebilecek

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü uzmanlarının geliştirdiği "akıllı kovan" sayesinde arıların durumu takip edilebilecek.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü uzmanlarının geliştirdiği "akıllı kovan" sayesinde arıların durumu takip edilebilecek.

Enstitüde görevli teknik personel, 2016 yılında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke tarafından AB'nin finansal desteği ile yürütülen, "Balarısı Kovan Sıcaklığının Kablosuz Online Takibini ve Düzenlenmesini Sağlayacak Akıllı Kontrol Sisteminin Geliştirilerek Koloni Kayıplarına Etkisinin Test Edilmesi" projesinin de sonuçlarını değerlendirerek "akıllı kovan" geliştirdi.

Enstitü uzmanlarının fikirleri doğrultusunda akıllı kovan sistemi aparatı geliştirildi. Ekip, arazi şartlarına uygun aparat ve GPS'i kovana yerleştirdi.

Bilgisayar ya da cep telefonuna yüklenebilen program sayesinde kovanın bulunduğu yerin yanı sıra peteğin sıcaklığı, ağırlığı ve içerisindeki oksijen miktarı gibi çeşitli değerler ölçülebiliyor.

Maliyeti yaklaşık 2 bin lira olan akıllı kovanın yaygınlaştırılarak, hırsızlık ve bölgede zaman zaman meydana gelen ayı saldırısı gibi olayların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ani değişikliklerde telefona uyarı ikazı geliyor

Ordu'da 1994 yılında faaliyete başlayan Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akıllı kovanın arıcıların da rahatlıkla kullanabileceği pratik şekilde tasarlandığını söyledi.

Akıllı kovanı geliştirirken özel sektörden destek aldıklarını belirten Konak, bu firmalardan birinin sistemi, diğerinin ise uygun GPS aparatını geliştirdiğini aktardı.

Konak, akıllı kovana ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Akıllı kovan sistemi sayesinde gerek bilgisayar üzerinden, gerekse telefondan kovanların iç sıcaklığını, ağırlığını, içerisindeki oksijen miktarını, ayrıca kovanın yerinden oynatılıp oynatılmadığını, kovanın taşınıp taşınmadığını takip edebiliyoruz. Sistem sayesinde kovanla ilgili arzu edilen bilgilere sahip olabiliyoruz. Bu ani gelişmeleri anlık inceleyebiliyoruz."

Sistem sayesinde kovanla ilgili ani değişiklikler olması durumunda programın yüklendiği cep telefonuna uyarı ikazı geldiğini anlatan Konak, "Bu şekilde mekanik sistemleri de arıcılık sektöründe uygulamaya çalışıyoruz. Burada temel amaç şu, hem uzaktan algılama sistemiyle kovanları hem de arıları fazla rahatsız etmeden bakımını takip etmek ve üretimde de verimliliği artırmak." dedi.

Konak, kovan içine yerleştirilen cihaz sayesinde arıcılıkta sık görülen hırsızlık olayına da çözüm üretilebileceğine dikkat çekerek, "Bu sistemin hırsızlık olaylarına karşı kesin çözüm sunma imkanı var. Aynı zamanda sisteme eklenecek ses aparatları ile kovanlara ayı saldırılarının önlenmesi son derece muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de alanında tek olan Enstitünün müdürü Konak, ekonomik hale getirilmesi ve desteklenmesi durumunda sistemi yaygınlaştırarak, tüm arıcıların kullanımına sunmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay