Akıllı Kargo Otomatı'na uluslararası tasarım ödülü
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Akıllı Kargo Otomatı'na uluslararası tasarım ödülü

05.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:12

Türkiye'de yaygın şekilde kullanılan ve ilk ihracatına hazırlanılan Akıllı Kargo Otomatı (Rovlocker), dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından İtalyan A'Design Award'da aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.

Türkiye'de yaygın şekilde kullanılan ve ilk ihracatına hazırlanılan Akıllı Kargo Otomatı (Rovlocker), dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından İtalyan A'Design Award'da aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hacettepe Teknokent'te 2016'dan beri Ar-Ge, tasarım ve üretim çalışmaları yürüten Rovenma, 90 kişilik ekiple akıllı kargo otomatları, ağ güvenliği ve uydu haberleşme cihazları gibi teknolojiye dayalı çözümlere imza atıyor.

Şirket, gelişen e-ticaret sektörüyle artan kargo hacimlerinde, kargoların vatandaşlara 7/24 daha kolay ulaşmasını sağlayan elektronik kilitli Akıllı Kargo Otomatı'nı geliştirdi. Alıcılar, adreslerinde olamadıkları durumlarda veya doğrudan cihaza teslimat istemeleri halinde kargolarını, kendilerine gelen SMS koduyla ya da mobil uygulamayla günün her saati güvenli şekilde Akıllı Kargo Otomatı'ndan alabiliyor.

Avrupa, Asya ve Amerika kıta ülkelerinde yaygın kullanılan cihaz, e-ticaret hacmine paralel olarak insansız dağıtım modeli niteliğinde görülüyor ve cihazın dünyadaki ticaret hacmi her geçen yıl büyüyor. Rovenma, uluslararası tüm sertifika ve belgelendirme çalışmalarını tamamlayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle aksayan süreçlere rağmen, yılın ikinci yarısında otomatların ilk ihracatlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'de PTT tarafından da kullanılmaya başlanan Akıllı Kargo Otomatı, 2017'de Rovenma tarafından ilk kez yerli ve mili olarak üretildi ve seri üretimi gerçekleştirildi. Otomatlar halen Türkiye'nin 5 büyük ilinde aktif kullanılıyor ve yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor.

İtalya'da ödül, Viyana'da yeni ürün tanıtımı

Tüm Ar-Ge ve tasarım çalışmalarını kendi bünyesinde gerçekleştiren Rovenma, 2019'da yeni Rovlocker-R5 modeliyle Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri kapsamında "İyi Tasarım Ödülü" aldı.

Bu yıl dünyanın en prestijli yarışmalarından A'Design Award yarışmasına Rovlocker-R5 cihazıyla katılım gösteren Rovenma, "Silver A'Desing" ödülünü almaya hak kazandı. Firma, ay sonunda çıkaracağı yeni Rovlocker-R6 modelini ise ekimde Viyana'da gerçekleşecek Post Expo Fuarı'nda tanıtacak.

Dünyanın önde gelen uluslararası ve jürili tasarım yarışması A'Desing Award, her yıl endüstri alanlarındaki farklı ülke ve disiplinlerden gelen en iyi tasarımcıları öne çıkarmak için düzenleniyor. Yarışma başvuruları, ikili değerlendirmeden geçiyor ve deneyimli akademisyenler, seçkin basın mensupları ve başarılı profesyonellerden kurulu bir jüri ödülleri belirliyor.

A'Design Award ile tasarımcılar, şirketler ve markaların topluma fayda sağlayacak üstün ürün ve projeler üretmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Akıllı Kargo Otomatı'na uluslararası tasarım ödülü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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