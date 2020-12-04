Evi kaçak maden ocağına çevirip kömür çıkartmışlar
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Evi kaçak maden ocağına çevirip kömür çıkartmışlar

04.12.2020 20:49 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:00

Zonguldak'ta evi kaçak maden ocağına çeviren ve kömür üretimi yapan şüpheliler jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Zonguldak'ta evi kaçak maden ocağına çeviren ve kömür üretimi yapan şüpheliler jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Yatak odasının garaja çevrildiği, hol kısmının ise kazılarak maden ocağı açıldığı ortaya çıktı.

İlginç olay, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığınca, Kilimli ilçesine Gelik beldesinde, Z.B. isimli şahsın evinde kaçak maden ocağı bulunduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Z.B. (51) isimli şahsın ikamet ettiği 2 katlı evin bir odasının duvarını yıkarak kamyon girecek şekilde garaj haline getirdiği, odalara ahşap maden direkleri istiflediği, ayrıca evin mutfağa giden ara bölümünde beton zeminin delinerek maden ocağı haline getirildiği, delinen yerde 3 metre uzunluğunda bir çukur açılarak kaçak kömür üretimi yapıldığı tespit edildi. Tespit edilen kaçak maden içerisinde F.U. (23), C.Ç. (42) ve E.K. (32) isimli üç şahıs çalışırken suçüstü yakalandı.

Kaçak ocak ile ilgili olayda suçüstü yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olay yerinde yaklaşık 5 ton kömür yüklü araç ve ocak içerisinde kullanılan çeşitli malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Özel İdare Müdürlüğüne ve TTK ekiplerine teslim edildi. Evin kaçak maden ocağı olarak kullanılan kısmı ise TTK Gelik Müessese Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek kapatıldı. - ZONGULDAK

Evi kaçak maden ocağına çevirip kömür çıkartmışlar
Evi kaçak maden ocağına çevirip kömür çıkartmışlar
Evi kaçak maden ocağına çevirip kömür çıkartmışlar
Evi kaçak maden ocağına çevirip kömür çıkartmışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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