Akıllara durgunluk veren iddia: Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti

Şarkıcı Travis Scott, geçtiğimiz cuma günü ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentindeki NRG Park'ta düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nde sahneye çıktı. İnsanların akın ettiği konserde vatandaşların birbiri itmesi üzerine izdiham çıktı. Çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybederken 300 kişi de yaralandı.

TANINMAMAK İÇİN MASKE VE KAPÜŞON TAKTILAR

Dünyanın gündemine oturan olayla ilgili The Sun'a konuşan bazı kişiler, ikinci kez hamile olan Travis Scott'ın sevgilisi Kylie Jenner ve Kendall Jenner'ın konserde olduğunu, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi cansız bedenlerin arasından geçerek festival alanını terk ettikleri iddia edildi. Kaynaklar, ünlü kız kardeşler, altı korumayla birlikte, cansız bedenlerin ve kalp krizi geçirdikleri için kendilerine masaj yapılan insanların yanından geçerek konser alanından ayrıldı. Tepki görmemek için de maske ve kapüşon takarak gizlendiler.

İnsanların öldüğü konser hakkında konuşan Kylie Jenner ise konserden çıkana kadar insanların öldüğünü bilmediklerini söyledi.

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