"Akide Şekeri" sanatseverlerle buluşacak

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "nöbetçi tiyatro" uygulaması kapsamında bu hafta Ankara'da "Akide Şekeri" adlı oyun sahnelenecek.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen "nöbetçi tiyatro" uygulaması devam ediyor.

Proje kapsamında bu zamana kadar Antalya DT'nin "Dördüncü Ay", Trabzon DT'nin "Ben Ödüyorum" ve İzmir DT'nin "Kaşıkçılar" adlı oyunları sahnelendi.

Projenin dördüncü haftasında ise Bursa Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Akide Şekeri", yarın Küçük Tiyatro Sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Ali Meriç'in yazdığı ve Cenk Turan'ın yönettiği oyun, güzeller güzeli Akide'nin ev ararken hayatının aşkını bulmasını sazlı, sözlü ve eğlenceli bir anlatımla sunacak.

Geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez motifi olan orta oyunu türündeki oyun, seyirciyi Kavuklu, Pişekar, Külhanbeyi ve Arap Bacı gibi renkli karakterlerle buluşturarak eski İstanbul komedisini sahneye yansıtacak.

Dekor tasarımı Özge Akarsu'ya, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt'a, ışık tasarımı Ali Karaman'a ve dans düzeni Gizem Türköz'e ait olan "Akide Şekeri", 18-22 Haziran'da her akşam saat 18.00'de Küçük Tiyatro Sahnesinde izlenebilecek.

Kaynak: AA