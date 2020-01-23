Akhisarlılar geceyi sokakta geçirdi

23.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:28

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Bütün geceyi sokakta yaktıkları ateşin başında geçiren vatandaşlar korkudan evlerine giremezken özellikle depremin merkez üssü olan Musalar ve Selçikli Mahallesindeki korku vatandaşların yüzüne yansıdı.



Dün akşam 22.22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.6 büyüklüğündeki deprem birçok ilden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremde büyük panik yaşayan vatandaşlar bütün geceyi soğuk havada yaktıkları ateşin başında geçirirken yeni günle birlikte yine vatandaşların sokaktaki nöbeti devam etti. Depremin ardından 200'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşanması korku ve paniğin devam etmesine neden olurken özellikle Musalar ve Selçikli Mahallelerinde bazı evler hasar gördü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı depremde Akhisar ilçe merkezinde panik nedeniyle 4 kişinin hafif bir şekilde yaralandığı öğrenildi. Depremin en etkili olduğu yerlerden Selçikli Mahallesindeki vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken depremin büyük bir gürültü ile geldiğini ve biranda elektriklerin kesilerek şiddetli bir şekilde sarsıntının başladığını anlattılar. Yaşadıkları korku ve paniğin yüzlerine yansıdığı vatandaşlar evlerine girmeye çekinirken bölgede hasar tespit çalışmalarının başladığı öğrenildi. Kızılay tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikramının yapıldığı Selçikli'de Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de sahada büyük panik yaşayan vatandaşlarla konuşarak çalışmalarına başladı.



Musalar Mahallesinde de hafif hasarlı 6 ev olduğu öğrenildi. Hasar tespit çalışmaları devam ederken, evlerinde hasar olan vatandaşlar, deprem anlarını anlattı. İsmail Özden isimli mahalle sakini, "Az önce bir deprem daha oldu. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Dün akşam torunlaydım. Tam yatacakken deprem oldu. O anda şoka girdim. Yerimden kalkamadım. 10 dakika sonra kendime geldim ve dışarı çıktım. Daha sonra artçı depremler oldu. Şu anda bahçemde oturuyorum" dedi.



Deprem anında yaşadığı korkuyu anlatan Müşerref Yıldız, "Dün akşam deprem olduğunda çocuklarla ne yapacağımızı bilemedik. Evden o sırada çıkmadık. Torunlarımın hepsi birbirine sarıldı. Deprem şiddetli oldu. Sabaha kadar uyumadık, korktuk. Artçı depremler de sabaha kadar devam etti ama şu anda evimdeyim. Dışarısı çok soğuk olduğu için eve geri girdik" derken, Mubayi Yıldız ise, "Ben evde yalnız yaşıyorum. Deprem olunca korkudan hemen muhtarlığa gittim. Sabaha kadar uyumadık. Ateş yakıp ısındık. Şu anda eve geri döndüm ama hala korkuyorum. Evimde hasar var. Artçı depremler devam ediyor Bu gece de deprem devam ederse yine muhtarlığa gideceğim" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA