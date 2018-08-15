Akhisar Osb'den 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Ambulans Desteği

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, mülkiyeti kendilerine ait olan bir binayı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne devretti. Akhisar OSB, ayrıca 24 saat acil sağlık hizmetlerine sunulacak olan istasyona bir de tam donanımlı ambulans bağışlayacak.

Manisa Valiliği, Akhisar OSB ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü arasında, sağlık alanında Akhisar'a kazandırılacak olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve ambulans bağışıyla ilgili protokol imzalandı. Valilik makamında imzalanan protokole göre, Akhisar OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı binanın kullanımından ötürü oluşacak yıpranma ile arızalara ait tüm bakım, onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştirecek. Binanın tüm demirbaş eşyalarını sağlayarak yerini belirleyecek totem, yönlendirme ve yaklaşım levhası ile tabelaları temin edecek. Binanın elektrik, su, telefon, internet ve yakacak giderlerini karşılayacak. Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun tam donanımlı bir ambulans temin ederek İl Sağlık Müdürlüğüne hibe edecek. İl Sağlık Müdürlüğü de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için gerekli personeli temin edecek.

Protokol imza törenin konuşan Akhisar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı, "1-1,5 yıl önce, valimizin tavsiyesi ile organize sanayi bölgesinde itfaiye ve 112 birimleri ile ilgili çalışmalara başladık. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol yaparak, itfaiye merkezimizi oluşturmaya başladık. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve valimizin destekleriyle 112 merkezimizin ihalesini ve projelerinin ön çalışmalarını bitirdik. Bir tane tam teşekküllü acil müdahale ambulansı bağışlayacağız ve onlar da koyacakları personelle bölgemize ve çevremize hizmet verecekler" dedi.

Akhisar'ın büyüdüğüne ve hizmet ihtiyacının da arttığına vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ise "Akhisar ilimizin en büyük ilçelerinden biri. Sağlık hizmetleri ihtiyacı da günden güne artmaktadır. Akhisar bölgemize hem bir bina ihtiyacı, hem de 112 acil sağlık istasyonlarında kullanılmak üzere bir ambulansa ihtiyacımız var. Akhisar OSB büyük bir kuruluş. Oradaki çalışanlara da hizmet etmek amacıyla böyle bir protokolü valimizin de onayıyla imzalayacağız. Kısa zamanda binayı bitirip bizlere teslim edecekler. Bir de tam donanımlı, Bakanlığımızın istediği standartlarda 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna bir ambulans alacaklar" dedi.

Bir kez daha hayırlı bir iş için bir araya gelindiğini ifade eden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de, "Hepimiz Manisalı olmakla gurur duyduğumuz kadar Manisa'mızın her şeyiyle de gurur duyuyoruz. Manisa'da gurur duyduğumuz unsurlardan bir tanesi de Manisa'mızın sanayisi, Manisa'mızın organize sanayi bölgeleri. Halihazırda Manisa'da 7 organize sanayi bölgesi var. Bu 7 organize sanayi bölgesinin, tabiri caizse liderliğini Manisa Organize Sanayi Bölgemiz yapıyor. Manisa'yı hem sınai anlamda, hem katma değer üretimi anlamında, hem de uluslararası sermaye piyasasında temsil etme manasında birbirleriyle yarışıyorlar. Bu yarışta Akhisar Organize Sanayi Bölgemiz çok önemli adımlar attı. Bir organize sanayi bölgesi, sadece bünyesinde topladığı müteşebbisler, üretim yapan fabrikalarla değil, gerek burada çalışan insanlara, üretim yapan tesislere, uluslararası müşterilere sunduğu, sunabileceği hizmetlerle ön plana çıkabiliyor. Çok teşekkür ediyorum Akhisar Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulumuza. Onlar müteşebbis heyetten genel kurula geçtiler. Yani kısacası artık Akhisar Organize Sanayi Bölgemizde bütün üretim sorumluluğu, orada üretim ile iştigal eden üreticilerimizin, müteşebbislerimizin, daha henüz çok yeni geçti genel kurula ama ilk adım olarak böyle bir hizmetin başlıyor olması çok olumlu. Organize sanayi bölgemizin finans kaynaklarıyla, tamamıyla proje yönetimi, ihale yönetimiyle, Akhisar Organize Sanayi Bölgemiz gereken bir 112 acil servisine ve tam donanımlı bir ambulansa sahip olacak. İşletme sorumluluğunu da Valilik adına il sağlık müdürlüğümüz üstlenmiş olacak, hayırlı güzel bir adım mutlaka peşi gelecek, diğer organize sanayi bölgelerimiz için de bir örneklik teşkil edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İl Sağlık Müdürü Dr.Necip Yemenici ve Akhisar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı ile Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Al, protokolü imzaladılar. - MANİSA