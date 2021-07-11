Akhisar'da traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akhisar'da traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Akhisar'da traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 8.30 sıralarında Ulupınar Mahallesi Karaveliler mevkiinden Kocatarla yönüne doğru orman yolundan seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 45 NLP 76 plakalı traktörün bir anda frenleri boşaldı. Panikle seyir halindeki traktörden atlayan yolcu konumundaki Şerif Akarsu (43) ağır yaralanırken, traktörün bir süre sonra devrilmesi sonucu sürücü S.A ve yolcular Y.A. ve M.A. da hafif yaralandı. Traktörden atlayarak ağır yaralanan Şerif Akarsu kaldırıldığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Burak Elmas Şenol Güneş Lionel Messi Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akhisar'da traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 16:06:29. #1.15#

title