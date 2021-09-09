Akhisar Belediyesi'nden muhtarlara yeni bina

Akhisar'da bulunan 109 mahallede, iletişimin ve hizmetin daha iyi sağlanması için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile Akhisarlı muhtarlara tahsis edilen yeni dernek binası faaliyetlerine başladı.

Akhisar Muhtarlar Derneği ilk olarak yeni hizmet binasında aşure hayrı organize etti.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da katıldığı aşure hayrına Kaymakam Sabit Kaya, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, siyasi parti ilçe temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Akhisarlı muhtarlar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

MUHTARLARDAN BAŞKAN DUTLULU'YA TEŞEKKÜR

Akhisar Muhtarları Derneği Başkanı İhsan Gümüş, binayı tahsis eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ederek "Bizlerden bir gün olsun desteğini esirgemeyen, her zaman Akhisarlı muhtarların yanında olan Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum. Halka hizmet etmek için artık geniş ve ferah bir yerimiz var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler