Akhisar Belediyesi'nden muhtarlara yeni bina
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akhisar Belediyesi'nden muhtarlara yeni bina

Akhisar Belediyesi'nden muhtarlara yeni bina
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar'da bulunan 109 mahallede, iletişimin ve hizmetin daha iyi sağlanması için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile Akhisarlı muhtarlara tahsis edilen yeni dernek binası faaliyetlerine başladı.

Akhisar Muhtarlar Derneği ilk olarak yeni hizmet binasında aşure hayrı organize etti.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da katıldığı aşure hayrına Kaymakam Sabit Kaya, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, siyasi parti ilçe temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Akhisarlı muhtarlar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

MUHTARLARDAN BAŞKAN DUTLULU'YA TEŞEKKÜR

Akhisar Muhtarları Derneği Başkanı İhsan Gümüş, binayı tahsis eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ederek "Bizlerden bir gün olsun desteğini esirgemeyen, her zaman Akhisarlı muhtarların yanında olan Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum. Halka hizmet etmek için artık geniş ve ferah bir yerimiz var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Faik Öztrak Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Hande Erçel Kylie Jenner
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Ünal Karaman Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Akhisar Belediyesi'nden muhtarlara yeni bina - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 17:27:23. #1.15#

title