Akhisar Belediyesi'nde işçi ve memurların yüzü gülüyor

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçiler Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı. Akhisar Belediyesinde çalışan memurların da katıldığı toplantıda memurların sosyal dengesine yeni yılda yüzde 120 zam yapıldı. Bu zam ile Manisa ve 17 ilçesinde en çok zammı yapan belediye Akhisar Belediyesi oldu.

Yüksek enflasyondan dolayı memurların maaşlarının istenilen seviyede olmadığına dikkat çeken Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız görüşmeler sonuçlandı. Hepimizin mutlu olduğu bir sonuca ulaştık. İlk günden beri tüm çalışanlarımıza eşit davranmaya ve hepsinin bizim için çok değerli olduğunu bilerek elimizden gelen tüm imkanları kullanmaya çalıştık. Bizler bu konuda hem memurlarımız hem de işçilerimiz için elimizi taşın altına soktuk. Mesaisinin sonuna kadar hakkını vererek çalışan, aldığı parayı fazlasıyla hak eden birçok arkadaşımız olduğu gibi, memurluk mantığında mesaisinin bitmesini bekleyen, yeterli performans alamadığımız çalışanlar da var. Ben elimden gelenin fazlasını ortaya koyarak, kimseyi ayırmadan, adalet duygusunu ve halkımızın memnuniyetini ön planda tutarak sizlerle beraber bu belediyeyi yönetmeye çalışıyorum.Sizlerden de ricam, Akhisar halkına eşit, adil ve elimizden gelenin en fazlası oranında hizmet etmeniz. Bu konuda gösterdiğiniz ve göstereceğiniz hassasiyet için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha işin başındayız. Yapacağımız çok hizmet, hayata geçireceğimiz birçok proje var. Emeğimizin karşılığını aldığımız, evimize helal kazanç götürebildiğimiz bir yıl olmasını dilerim. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Akhisar Belediyesinde çalışan memur ve sözleşmeli personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi, Akhisar Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu ile Belediyede Yetkili sendika olan Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) Manisa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Aktaş arasında imzalandı.

BESİM BAŞKAN VERDİĞİ TÜM SÖZLERİ TUTTU

Göreve geldiği günden beri verilen tüm sözlerin tutulduğunu ifade eden TÜM BEL-SEN Manisa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Aktaş, "Toplu sözleşme sürecinde başkanımızla bu güne kadar 4 kere toplu sözleşme imzaladık. Sayın başkanımız Besim Dutlulu ilk toplu sözleşme sürecinde verdiği sözü, tüm sözleşmelerde yerine getirdi. İlk görüşmemizde başkanımız, belediye şartlarının el verdiği en üst seviyede yardımcı olacağını söylemişti. Besim Başkanımız her sene bu sözünü yerine getirdi, hiçbir zaman bize hayır demedi, her isteğimize olumlu yaklaştı ve işçilerin olduğu gibi memurların da yanında oldu. Bu konuda sendika adına Besim Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözleşme kapsamında 8 Mart Kadınlar Günü'nde belediyedeki kadın çalışanların izin yapmasının yanı sıra, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan ve Kurban Bayramı gibi özel günlerde çalışanlara 500 TL bayram yardımı ödenmesi de ek olarak kabul edildi.

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