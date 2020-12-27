Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor

27.12.2020 08:20 | Son Güncelleme: 27.12.2020 08:31

Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor Akhisar Belediyesinin ilk kreşi yeni yılla birlikte açılacak Akhisar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ilk mahalle kreşi açılış için gün sayıyor.

Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor

Akhisar Belediyesinin ilk kreşi yeni yılla birlikte açılacak

MANİSA - Akhisar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ilk mahalle kreşi açılış için gün sayıyor.

Akhisar Belediyesi çocuklara yönelik plan ve projeleriyle öne çıkarak, Akhisar tarihinde bir ilke imza attı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun seçim vaatlerinden birisi olan mahalle kreşleri pandemi etkisinin azalması ile birlikte hizmete başlıyor. Çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği kreş sayesinde aileler de gönül rahatlığıyla işlerine gidebilecek.

"Bu şehrin çocuklarına verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz"

Korona virüs salgını nedeniyle açılışı ertelenen mahalle kreşini ziyaret eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bu şehrin çocuklarına verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Akhisar Belediyesi Mahalle Kreşlerimizin ilkini pandemi etkisinin azalması ile birlikte 2021 yılında hizmete açacağız. Kreşimizde miniklerimiz hem yeni arkadaşlıklar kuracak hem de eğlenerek yeni şeyler öğrenecekler. Akhisar'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Çalışan annelerin iş yükü hafifleyecek"

Uzman eğitmenlerin yer alacağı mahalle kreşinin çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine destek sağlarken annelerin de gönül rahatlığıyla işlerine gidebileceğini belirten Başkan Dutlulu, "Annelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edecekleri kreşimizde bütün detaylar düşünüldü. Çağdaş eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun dersler verilecek. Aynı zamanda çalışan annelerin de iş yükü hafifleyecek. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına ışık tutmayı, ailelerin ise iş hayatından geri kalmamalarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Mahalle kreşlerinin sayısını çoğaltacaklarını vurgulayan Başkan Besim Dutlulu, diğer kreşler için de çalışmaların başladığını sözlerine ekledi.

Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor
Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor
Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor
Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor
Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor
Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor
Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor
Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor
Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor
Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor
Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Engin Özkoç Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Furkan Palalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Erkek Çocuk Balık Gazete
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akhisar Belediyesi kreş açılışı için gün sayıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 08:33:03. #1.14#
title