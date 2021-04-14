Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor
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Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor

İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor Akhisar Belediyesi, hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan 20 ton patatesi korona virüs salgını nedeniyle zor zamanlar geçiren ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyor.

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Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor

MANİSA - Akhisar Belediyesi, hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan 20 ton patatesi korona virüs salgını nedeniyle zor zamanlar geçiren ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan 20 ton pataten Akhisar Belediyesi tarafından korona virüs salgını nedeniyle zor zamanlar geçiren vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Sosyal belediyecilik çalışmalarını aralıksız sürdüren Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile gıda paketi ve BakkalKart gibi desteklerin yanı sıra bağışlanan gıda ürünlerini de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayırsever bir vatandaşın bağışladığı 20 ton patatesi, 7 kilogramlık çuvallar halinde pandemi sebebiyle zor zamanlar geçiren ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Korona virüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için dayanışma ağını büyüttüklerini belirten Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, "Pandeminin başladığı ilk günden beri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatıyoruz. Gıda desteği ve çeşitli sosyal yardımlarla bu zor günlerde dayanışma ağımızı büyüttük. Bu kapsamda hayırsever bir vatandaşımızın belediyemize bağışladığı 20 ton patatesi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtarak dar gelirli ailelerimizin mutfak masraflarına küçük de olsa bir katkı sağladık. Hayırsever vatandaşımıza duyarlı davranışından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu zor günleri hep birlikte mücadele ederek aşacağız" dedi.

İhtiyaç sahiplerinin unutulmadığını belirten Şeyhisa Mahallesi Muhtarı Zafer Kara, "Kahvehane, kantin işletmeleri, pazarcı esnafı, berber esnafı gibi tüm esnaflara ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza salgın sürecinde yardım etmek için seferber oldular. Kim, 'Ben sıkıntıdayım' dediyse gerçekten Başkan Besim Dutlulu taşın altına elini koydu ve yardımcı oldu. Bugün de Akhisar Belediyemize hayırseverler tarafından bağışlanan 20 ton civarı patatesi pandemi sürecinde çok etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve özellikle bulunduğumuz mahallelere dağıttı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor
Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor
Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor
Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ

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