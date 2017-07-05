Akdeniz Haber Ajansları Birliği 26.genel Kurulu

Fas'ın Agadir kentinde düzenlenen Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN) 26. Genel Kurulu'nun ikinci gününde idari ve mali konular ele alındı.



Fas Haber Ajansı'nın (MAP) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, aralarında Türkiye'nin de olduğu 16 üye ülke haber ajansı temsilcisinin yanı sıra 4 ülkenin haber ajansı gözlemci sıfatıyla katıldı.



AMAN'a üye ajans yetkililerinin faaliyetlerinin ve planlarının anlatıldığı oturumda, Anadolu Ajansı (AA) adına sunum yapan AA Fransızca Haberler Editörü Bilal Dinç, "Uluslararası bir ajans olarak AA, yeni medya alanındaki talepleri karşılayabilmek için birçok hizmeti ve uygulamayı hayata geçirmiştir. Anadolu Ajansı, iOS, Android, Windows Phone dahil tüm mobil uygulamalarını güncellerken iWatch uygulamasını da başlatmıştır. 11 dilde yayınlanan mobil uygulamalarınızın sayısı önümüzdeki haftalarda başlayacak İspanyolca ve Endonezce haber servisleriyle birlikte 13 olacak." dedi.



AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da AMAN üyesi ajans temsilcilerinin bir araya gelip tecrübelerini paylaşma fırsatı bulduğu genel kurulu AA muhabirine değerlendirdi.



Özkaya, "MAP ev sahipliğinde gerçekleştirilen genel kurulda, AMAN dönem başkanlığı Arnavutluk Haber Ajansı'ndan (ATA) MAP'a geçti. Bu çerçevede çok köklü ilişkilerimiz olan Fas, bizim için çok önemli bir ülke. Gelecek ay ülkemizde ağırlayacağımız MAP ile ilişkilerimizi daha köklü hale gelmesi için çalışacağız. Toplantı esnasında Portekiz Haber Ajansı ve Cezayir Haber Ajansı ile ilişkilerimizin güncellenmesi ve yeni anlaşmalar imzalanması konusunda da görüşmeler yaptık. Bu ziyaretimizde ayrıca Tunus Haberi Ajansı TAP ile de bir anlaşma imzalayacağız, ay sonunda ise Portekiz ve İspanya haber ajansları ile anlaşmalarımız olacak." diye konuştu.



Toplantıda, bölgenin genel değerlendirilmesi ve Doğu Akdeniz havzasında bulunan ülkelerin haber konusunda yardımlaşmasının ele alındığını belirten Özkaya, şöyle devam etti:



"Haber ajanslarının gelecekteki konumlanması, gelişen sosyal medyanın ve yeni trendlerin karşısında haber ajansçılığının nasıl devam edeceği konusunda önerilerde bulunuldu. Özellikle sosyal medyada yalan haber ile ilgili ciddi bir gündem oluştu, bu alanda yapılabilecekler ve haber ajanslarının daha hızlı haber vermeleri için yeni teknolojilere adaptasyonu ve yeni medyada alınması gereken pozisyonlar çok ciddi anlamda tartışıldı."



AMAN Genel Sekreterliği devralan MAP Genel Müdürü Halil Haşimi el-İdrisi de genel kurulda tartışılan en önemli konunun haber ajansları arasında yardımlaşma olduğunu belirtti.



İdrisi, "AMAN Genel Kurulu, alınan önemli kararlarla sona erdi. Özellikle haber ajansları arasında yardımlaşmanın öneminin ele alındığı kurulda, önümüzdeki yılın programına ilişkin kararlar alındı. Haber ajanslarına yeni kaynaklar bulunması konusunda bölgesel çalışmaların yapılması ve bu konuda çaba göstermenin altı çizildi. Medya sektörü çok hızlı büyüyen ve değişen bir sektör, bu yüzden yeni kaynakların bulunması çok önemli." ifadelerini kullandı.



AMAN 26. Genel Kurulu, Yunanistan Haber Ajansı (ANA) Foto Muhabiri Ioannis Kolesidis'e yılın en iyi fotoğrafı ve Portekiz Haber Ajansı (LUSA) Muhabiri Fabiola Ortiz Dos Santosa yılın en iyi haberi ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.