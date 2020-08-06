Akdeniz'den 837,4 milyon dolarlık ihracat
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akdeniz'den 837,4 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Birlik kanalıyla temmuzda 837,4 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Akdeniz'den 837,4 milyon dolarlık ihracat
06.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:45

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Birlik kanalıyla temmuzda 837,4 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Yamanyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin temmuzda 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ihracatının yüzde 6,1'ine imza attıklarını ifade etti.

Rusya, Ukrayna, Fas, Almanya, Fransa ve ABD pazarlarında atılım yaptıklarını vurgulayan Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Temmuzda 837,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 8 alt birlikten 5'inde ihracat arttı. Hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 103,2, yaş meyve sebzede yüzde 12,2, tekstilde yüzde 8,6, hububat ve bakliyatta yüzde 3,1 ve mobilyada yüzde 2,7 artış sağladık."

Yamanyılmaz, salgın döneminde Türkiye'nin her alanda güvenilir ve istikrarlı bir tedarikçi olduğunu kanıtladığını belirtti.

AKİB'in temmuz ihracatını sektörlere göre değerlendiren Yamanyılmaz, şunları ifade etti:

"Temmuzda en fazla ihracatı 228,3 milyon dolarla Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Bunu 191,4 milyon dolarla Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz takip etti. Üçüncü sırada yer alan Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimizin ihracatı yüzde 2,7 artışla 88,7 milyon dolar oldu. İhracat atılımını sürdüren Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 103,2 artış yakalayıp 56,7 milyon dolarlık ihracat performansıyla temmuz ayının da rekortmeni oldu."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti 3. Sayfa
Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi Spor
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak Politika
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Son Dakika: Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti
Son Dakika: Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Psikolojik sorunları olan şahıs, bilerek yaktığı iş yeri için 'Yanlışlıkla oldu' dedi!
Psikolojik sorunları olan şahıs, bilerek yaktığı iş yeri için "Yanlışlıkla oldu" dedi!
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ümit Dündar Deniz Demir Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Coşkun Sabah Ufuk Bayraktar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Akdeniz'den 837,4 milyon dolarlık ihracat - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 16:19:18. #1.15#
title