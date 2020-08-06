Akdeniz'den 837,4 milyon dolarlık ihracat Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Birlik kanalıyla temmuzda 837,4 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Birlik kanalıyla temmuzda 837,4 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Yamanyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin temmuzda 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ihracatının yüzde 6,1'ine imza attıklarını ifade etti.

Rusya, Ukrayna, Fas, Almanya, Fransa ve ABD pazarlarında atılım yaptıklarını vurgulayan Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Temmuzda 837,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 8 alt birlikten 5'inde ihracat arttı. Hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 103,2, yaş meyve sebzede yüzde 12,2, tekstilde yüzde 8,6, hububat ve bakliyatta yüzde 3,1 ve mobilyada yüzde 2,7 artış sağladık."

Yamanyılmaz, salgın döneminde Türkiye'nin her alanda güvenilir ve istikrarlı bir tedarikçi olduğunu kanıtladığını belirtti.

AKİB'in temmuz ihracatını sektörlere göre değerlendiren Yamanyılmaz, şunları ifade etti:

"Temmuzda en fazla ihracatı 228,3 milyon dolarla Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Bunu 191,4 milyon dolarla Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz takip etti. Üçüncü sırada yer alan Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimizin ihracatı yüzde 2,7 artışla 88,7 milyon dolar oldu. İhracat atılımını sürdüren Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 103,2 artış yakalayıp 56,7 milyon dolarlık ihracat performansıyla temmuz ayının da rekortmeni oldu."

Kaynak: AA