Akdeniz'de mahalle evleri üretim merkezi oluyor

14.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:46

Akdeniz Belediyesi'ne bağlı 10 mahalle evinde, 47 farklı alanda ücretsiz mesleki ve beceri kurs ve eğitimleri başladı. Kurslara katılan kadınlara günlük 30 lira ücret ödenecek.



Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede kadınların sosyal-toplumsal statüsünün yükselmesi, istihdam olanaklarının artması ve katma değer üretebilmelerine katkı sunmak amacıyla hizmet ve projelere devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Adanalıoğlu, Bekirde, Çay, Çilek, Güneş, Karacailyas, Karaduvar ve Kazanlı mahalle evleri ile Hadra Sanat Atölyesinde resim, heykel, giyim, ahşap boyama, satranç, okuma-yazma, bilgisayar işletmenliği, bağlama, çocuk oyun odası, takı-tasarım, kuaförlük, halk oyunları ve pilates kursları veriliyor. İŞKUR üzerinden gelenlerin de katılımıyla toplam 944 kursiyer mahalle evlerinde kurs alıyor.



"Kadınlar, toplumsal ekonominin itici gücüdür"



Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kadınları hayatın içine katan projelere ağırlık verdiklerini vurguladı. Belediyeye bağlı mahalle evlerinin birer eğitim-öğretim merkezi gibi hizmet verdiğine değinen Gültak, "Mesleki ve beceri kurslarımız, özellikle aile bütçesine katkı sunmak isteyen kadınlar için önemli fırsat sunuyor. Ayrıca, farklı alanlarda kurs ve eğitim alan kadınların özgüveni artmakta, böylece geleceğe daha güvenle bakabilmektedir. Başta kadınlarımız olmak üzere, imkanı ve zamanı olan vatandaşlarımızı, mesleki eğitim ve beceri kurslarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi.



"Kursiyer kadınlara günlük ücret verilecek"



Gültak, kursiyer kadınların, aldıkları eğitim sonucu sanat eseri niteliğinde farklı ve etkileyici ürünler ortaya çıkardıklarını ifade ederek, "Kadınlar, bir toplumun ilerlemesi için çok önemli bir güçtür. Üreten, evine katma değer katan kadın, her zaman için ailede ön planda olur. İŞKUR ile imzaladığımız protokol sayesinde eğitimlere devam eden tüm kursiyerlerimize günlük 30 TL ücret ödenecek. Kadınların ortaya çıkardıkları eserlerini hem beğeniye sunabilmeleri hem de satış yaparak bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla sergiler açmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA