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Akdeniz'de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Akdeniz'de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, ihtiyaç duyulan mahallelerde asfalt kaplama, kilit taşı yenileme ve kaldırım onarım çalışmaları devam ediyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, ihtiyaç duyulan mahallelerde asfalt kaplama, kilit taşı yenileme ve kaldırım onarım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu, Hal, Yeni, Cami Şerif, İhsaniye, Şevketsümer, Iğdır, Güneş, Kazanlı, Hürriyet, Huzurkent, Köselerli ve Çilek mahallesinde çeşitli çalışmalar yaptı.

Bazı mahallerdeki sokaklarda asfalt kaplama ve yama işlemi yapılırken, bazılarında ise kilit taşı kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirildi.

İlçe sınırlarındaki 65 mahallede çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Akdeniz'de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Akdeniz'de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor - Haberler
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