Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
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Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
02.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:42

Akdeniz'in Girit Adası açıklarında peş peşe iki deprem meydana geldi. Girit adasında hissedilen 6.4 ve 5.2 büyüklüğündeki 2 deprem panik yarattı.

Akdeniz'in Girit Adası açıklarında iki deprem meydana geldi. 6.4 ve 5.2 büyüklüğündeki 2 deprem Girit Adasında tedirginlik yarattı.

İLK DEPREM 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51'de Girit Adası yakınlarında 6,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6,65 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Atina Rasathanesi Jeodinamik Enstitüsünden yapılan açıklamada, depremin Girit Adası'nın güney kıyılarında hissedildiği ve herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği ifade edildi.

Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi

AFAD'DAN AKDENİZ'DEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

AFAD'ın Twitter hesabından, saat 15.51'de Akdeniz'deki Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme en yakın yerleşim yerimiz Datça olup (311 km) an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, AFAD tarafından saat 16.01'de yine aynı bölgede 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiği duyuruldu.

5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.45'te Girit Adası yakınlarında 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremin, 9,63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi

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